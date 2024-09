Vídeo de confusão em debate da TV Cultura é de 2022, não de 2024

O que diz o post

A postagem contém um vídeo no qual um homem, com um celular na mão, discute com a jornalista Vera Magalhães. Na sequência, o mediador Leão Serva retira o aparelho dele e o arremessa para longe.

Sobre a imagem, há um texto insinuando que a cena ocorreu no debate do último domingo (15): "URGENTE. OLHA O QUE O MEDIADOR DO DEBATE DA TV CULTURA FEZ. QUAL SUA OPINIÃO?"

O mesmo vídeo também é compartilhado em outra postagem com a seguinte legenda: "Olha o nível do mediador da tv cultura após a treta de ontem".

Por que é distorcido

Vídeo é compartilhado fora de contexto. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que as imagens são de 14 de setembro de 2022, logo após o debate organizado pela TV Cultura, Folha de S.Paulo e UOL com candidatos ao governo de São Paulo (aqui) - portanto, sem qualquer relação com o evento de 2024. As postagens desinformativas, porém, dão a entender que se trata do mesmo incidente ao usar "urgente" e "após a treta de ontem".