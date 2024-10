Vídeo de mulher agredindo outra é de 2020 e não tem relação com eleição

O post tem a seguinte legenda sobreposta: "Se você pegou os 100 da vereadora e não votou nela, é melhor se esconder. série da vida real Assis Sp"

Por que é falso

Vídeo antigo mostra briga na Baixada Fluminense. Ao contrário do que possam sugerir as publicações, o vídeo não é recente. A gravação é de 2020, e o caso aconteceu em Magé (RJ), não em Assis (SP), como indica um dos posts desinformativos.

Briga não tem relação com as eleições municipais. Em 2020, o conteúdo também circulou fora de contexto e foi desmentido por serviços de verificação de fatos (aqui e aqui). Na época, o então delegado da 65ª DP (Magé), Ângelo José Lages Machado, disse à imprensa (aqui e aqui) que as duas mulheres trabalhavam com venda de comidas, e que a briga aconteceu porque uma dela teria publicado em uma rede social que a comida da outra tem gosto de baratas.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso havia sido encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 264 mil visualizações nesta quarta-feira (9).