Imunização não causa autismo; post divulga desinformação de site antivacina

Conflito de interesses do médico. Em 2004, uma investigação jornalística revelou que Wakefield havia sido pago por advogados interessados em ações contra indústrias farmacêuticas para manipular informações (aqui). Além disso, antes da publicação do artigo, o médico tinha solicitado patente para uma vacina contra o sarampo que concorreria com a tríplice viral — a que ele erroneamente associou à causa do autismo.

Wakefield perdeu o direito de exercer a Medicina. Em 2010, ele foi julgado como inapto para o exercício da profissão pelo Conselho Geral de Medicina do Reino Unido pela postura antiética, irresponsável e enganosa (aqui). No mesmo ano, a revista Lancet se retratou pela publicação do artigo (aqui).

O estudo de Wakefield é considerado uma fraude (aqui).

Site que publicou conteúdo é conhecido por divulgar desinformação antivacina. A organização Children's Health Defense, dona do site onde o texto desinformativo foi publicado, é liderada por Robert F. Kennedy Jr. Ele é sobrinho do ex-presidente dos EUA John Kennedy. Durante a pandemia, Robert Kennedy Jr promoveu e ganhou ainda mais projeção com desinformação antivacina (aqui, em inglês). Ele é um antigo defensor do movimento que contraria a ciência.

RFK Jr. é considerado um "conspiracionista". Várias vezes ele já comparou a vacinação com um "holocausto" e afirmou que os imunizantes "causam autismo" em crianças, o que é falso. Em 2021, o Instagram suspendeu a conta dele por "repetidamente compartilhar informações falsas sobre a covid-19". Este ano, ele concorreria como candidato independente à Presidência dos EUA, mas desistiu para apoiar Donald Trump.

Estudos posteriores não acharam relação entre vacina e autismo. Em 2015, uma pesquisa publicada no The Journal of the American Medical Association analisou 95 mil crianças americanas, todas com irmãos, e concluiu que não há vínculo entre autismo e vacina. Outra pesquisa, divulgada em 2019, analisou mais de 650 mil crianças dinamarquesas e concluiu que dos cerca de 6.500 diagnósticos de TEA, nenhum tinha sinais de relação com a vacina da tríplice viral.