Guga Chacra não chorou por vitória de Donald Trump nos EUA; vídeo é de 2020

No vídeo, Chacra aparece visivelmente abalado, diz "Dá vontade de chorar, mas?" e passa a mão em um dos olhos. Na sequência, o apresentador Lucas Mendes consola o colega: "Fica firme, querido, fica firme. O negócio vai melhorar".

Por que é falso

Vídeo é antigo e não tem relação com eleições. O trecho do Manhattan Connection utilizado nas postagens desinformativas é de 15 de março de 2020, quando o programa era transmitido na GloboNews. Na época, Chacra comentava a crise sanitária causada pelo novo coronavírus. ""Eu acho que nesta semana irá agravar muito. Se não for nesta semana, será na outra semana... É muito triste tudo isso que está acontecendo. Eu estava falando com o Caio, dá até vontade de chorar", disse o comentarista no trecho completo. A reação do jornalista foi noticiada em vários veículos e nas redes há quatro anos (aqui, aqui e aqui e abaixo).

Programa deixou de ser transmitido na GloboNews. O Manhattan Connection deixou de ser veiculado na GloboNews em novembro de 2020. A partir de janeiro de 2021, passou a ser transmitido na TV Cultura (aqui), seguindo até 24 de setembro do mesmo ano. O programa voltou ao ar em março de 2022, mas de forma online (aqui). A atração foi transmitida pelo Canal My News, no YouTube, até 16 de junho deste ano (aqui e aqui). Em novembro de 2023, o programa voltou ao ar pelo BM&C News (aqui), sendo veiculado pela última vez no domingo (3) (aqui).

Trecho já foi utilizado em outra desinformação. O vídeo do choro de Guga Chacra também foi usado em outra postagem desinformativa, em novembro de 2023 (aqui). Na época, a reação do comentarista foi associada falsamente à vitória de Javier Milei na Argentina.