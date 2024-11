Vídeo com tanques em avenida não foi gravado na fronteira com a Venezuela

Abaixo do vídeo, pode-se ler "DITADURA: UM LULA MAIS "MADURO"" e a seguinte legenda: "Veja o que está acontecendo, seguido de emojis de sirene e bandeira do Brasil."

Por que é falso

Vídeo foi feito no Paraná, bem longe da fronteira com a Venezuela. As imagens do vídeo são de 2023, em Ponta Grossa, no Paraná, cidade distante a 4.867 km —por estrada e balsa (aqui)— da fronteira com a Venezuela, e circulam nas redes sociais desde setembro de 2023 (aqui e aqui). É possível identificar diversos pontos comerciais durante a passagem dos carros do Exército, como este (aqui), localizado na avenida General Carlos Cavalcanti (aqui, aqui e aqui).

Fronteira tem, de fato, recebido reforços desde o ano passado. Em dezembro de 2023, o Exército aumentou o número de efetivos de 70 para 130, para patrulhamento na fronteira com a Venezuela, devido às tensões por conta do território de Essequibo, na Guiana (aqui). O Pelotão Especial de Fronteira de Pacaraima, em RR, ganhou o reforço de mais 60 militares e houve também envio de blindados para a região (aqui e aqui). Em julho, o monitoramento na região foi intensificado às vésperas da eleição no país vizinho (aqui).

Força Nacional atua na região. Desde julho deste ano, agentes da Força Nacional atuam em Boa Vista e Pacaraimana (aqui). No último mês, o Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias atuação da Força Nacional, até 10 de janeiro de 2025 (aqui).

UOL Confere entrou em contato com o Exército. Mas até a publicação desta matéria, não teve retorno. Em caso de manifestação, esta checagem será atualizada.