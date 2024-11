Elon Musk não comprou o McDonald's; post usa imagens criadas por IA

O texto do post diz: *Elon Musk: "Estou oficialmente a comprar McDonald's"**. O empresário visionário Elon Musk, fundador da Tesla, SpaceX, Neuralink e Twitter, acaba de surpreender o mundo inteiro com notícias inesperadas: ele está oficialmente comprando o McDonald's! Esta aquisição poderia marcar um ponto de viragem para a indústria de fast-food, onde a inovação tecnológica e a ecologia poderiam encontrar-se em breve. Com este anúncio, Musk pode muito bem considerar transformar a experiência do cliente no McDonald's em todo o mundo, talvez integrando tecnologia avançada e práticas mais sustentáveis. Um projeto ambicioso que certamente será falado! Sempre atualizar"

Por que é falso

Site da empresa não menciona suposta aquisição. O McDonald's é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, com ações na bolsa de valores (aqui, em inglês), com sede em Chicago, llinois. Como empresa de capital aberto, ela precisa publicar regularmente informações financeiras, bem como eventuais mudanças no controle, aos acionistas (aqui, em inglês). Também não há nada a respeito em sua página de notícias (aqui, em inglês) ou no perfil da empresa no Instagram (aqui). O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de imprensa nos Estados Unidos e aguarda retorno. Em caso de manifestação, esta checagem será atualizada.

Elon Musk não se pronunciou a respeito. Em suas redes sociais, não há comprovação da alegada aquisição. Além disso, em uma busca no Google por "elon musk bought mcdonald's" (Elon Musk comprou McDonald's, em português) (aqui), a pesquisa retorna links de reportagens internacionais que desmentem a compra. Um perfil humorístico do empresário já havia publicado, em 20 de junho de 2024, uma brincadeira a respeito (aqui, em inglês), em que dizia: "I'm going to buy McDonalds and bring back the real Coca Cola!" (Vou comprar McDonald's e trazer de volta a verdadeira Coca Cola!, em português).

Presidente e CEO do McDonald´s não abordou o assunto. Embora bastante ativo nas redes sociais, Chris Kempczinski (aqui) não publicou nada a respeito. A última postagem, até a publicação desta matéria, comentava as festividades de 50 anos do Ronald McDonald House Charities (aqui).

Imagens de Musk foram manipuladas. O TrueMedia.org, ferramenta que identifica o uso de IA em imagens, detectou manipulação no post enganoso (aqui). Percebe-se também que o rosto do empresário está diferente do real e a imagem do avental está sem uma das golas da camisa. É possível ver que, em um lado, o avental passa por baixo da gola. Do outro, ela desaparece, ficando só a faixa do avental.