'Cavalo Tarado': Autor critica uso de funk e diz que existe versão infantil

"Em 2014, quando a música foi lançada, meses depois tivemos a gravação do clipe, onde também tivemos a ideia de modificar a letra da música justamente para não acontecer o que aconteceu. Vocês acham fácil o videoclipe de 'Cavalo no Sítio', onde há a participação de muitas crianças", explica.

O artista também disse que entrou em contato com um membro do grupo e pediu para a versão infantil da música seja usada nas próximas apresentações infantis: "Espero que daqui para frente tudo se resolva, tudo dê certo", disse.

O UOL entrou em contato por email com o grupo de dança que fez a apresentação e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

Para as pessoas que criticaram, algumas até me atacaram sem necessidade. Eu não estava sabendo de nada. As pessoas me mandam o vídeo, eu fico feliz com a homenagem, mas vamos consertar o que está errado, que foi a versão utilizada da música, que realmente não é para crianças

Wallace (MC Cavalo), em pronunciamento no Instagram

A apresentação

Um vídeo da apresentação do grupo Cia Suave, realizada com alunos do CIEP Luiz Carlos Prestes, foi publicado nas redes sociais na segunda-feira (28).