Ex-amante tenta matar empresário a tiros e sequestrar filha dele em MG

Assim que a adolescente fugiu, a mulher pegou a pistola e atirou no empresário, disparando sete tiros. Três deles atingiram o homem (dois tiros no tórax, do lado direito; e um tiro no braço esquerdo), que caiu ao chão.

Segundo relatos das testemunhas, o empresário conseguiu puxar a mulher pelas pernas, derrubando-a. Na sequência, ela se levantou, voltou até a sede da empresa do ex-amante e começou a quebrar computadores e objetos. Funcionários chamaram a polícia e seguraram a mulher até a chegada dos agentes.

O empresário foi levado pela polícia para atendimento no Hospital Municipal de Contagem, onde permanece internado. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Ouvida pela PM, a ex-amante disse que havia se tornado uma dependente "afetiva e financeira" em relação ao empresário. Ele a sustentava e ela confessou estar inconformada com o fim do relacionamento entre os dois.

Ela foi detida pelos agentes e levada para a delegacia de polícia. Os celulares dela e do empresário, que comprovam a troca de mensagens entre os dois, foram apreendidos pela polícia.

O UOL tenta contato com a defesa da suspeita. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.