Veja como era a metalúrgica em Cabreúva antes da explosão

A ocorrência já foi encerrada com o fim do rescaldo do lugar atingido pela explosão, disse o major Eric, do Corpo de Bombeiros, à Record TV. O motivo do acidente ainda é desconhecido.

Atendimento às vítimas

Segundo a gestão municipal, sete vítimas em estado grave foram transferidas para outros hospitais da região e da capital paulista. Procurado pelo UOL, o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, disse que recebeu duas vítimas da explosão em Cabreúva, ambas em estado grave, e aguarda possível encaminhamento de mais pacientes.

Outras 14 pessoas foram encaminhadas para a Santa Casa da cidade, enquanto os demais, levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro do Jacaré.

A Prefeitura de Cabreúva não interrompeu os atendimentos eletivos em unidades de saúde da região, mas orienta que a população que precisa de atendimento desse tipo vá em outro horário.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que acionou a rede de saúde regional para suporte às vítimas. Da rede estadual, o Hospital Estadual de Sumaré e o Hospital das Clínicas da Unicamp e o de São Paulo estão preparados e servindo como referência para atendimentos de vítimas graves.