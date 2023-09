Menina de 3 anos baleada em ação da PRF tem piora no quadro de saúde

A menina segue intubada no CTI e seu estado de saúde se mantém gravíssimo. Ela está internada desde a madrugada de sexta-feira (8).

O tiro acertou a coluna e a cabeça da menina, que passou por cirurgia no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

O caso

A criança foi baleada dentro do carro da família em Seropédica, na Baixada Fluminense, no último dia 7. Os familiares disseram que os tiros partiram da polícia, que afastou três agentes. No carro, estavam a menina, os pais, a irmã e uma tia.

O agente da PRF Fabiano Menacho Ferreira disse em depoimento que disparou contra o carro "depois que ouviu o barulho de tiro", segundo a TV Globo. De acordo com o policial, ele e dois colegas começaram a perseguir o veículo após constatarem que o automóvel era fruto de um roubo, embora o dono do veículo e pai da criança tenha afirmado que não estava ciente disso, segundo a TV.

A PRF afastou três policiais e diz que a Corregedoria apura o caso. Em nota, a corporação afirma que os agentes também passarão por avaliação psicológica e expressa "profundo pesar" pela situação.