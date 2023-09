Justiça de SP determina uso de câmeras por toda PM após casos de violência

Também fica proibido o uso de cordas, arames, fios e qualquer material semelhante para prender suspeitos. O juiz Josué Vilela Pimentel também ressaltou que o uso de algemas é excepcional. "Só é lícito em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros".

A decisão acontece após episódios de violência em São Paulo. Em junho, policiais amarraram mãos e pés de um homem negro com uma corda e o arrastaram na Vila Mariana.

Os policiais que o detiveram aparentemente portavam, cada qual, sua algema presa ao cinturão. O fato demonstra falha, do Estado, na formação dos seus agentes de segurança.

Juiz Josué Vilela Pimentel

O juiz também citou a Operação Escudo, que deixou 30 mortos no litoral paulista após a execução do soldado da Rota Patrick Bastos Reis e do sargento aposentado Gerson Antunes Lima.