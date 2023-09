AM: pista em que avião não pôde frear tem reforma prevista para este mês

Aeroporto teve inscrição renovada em setembro de 2022. Uma portaria da Anac estendeu por 10 anos o registro de funcionamento do local, que fica a 400 quilômetros de Manaus.

Cidade está entre destinos de pesca mais procurados do Amazonas. Localizada no Médio Rio Negro, Barcelos é geralmente acessada por via área por praticantes da atividade.

Reforma de R$ 1,4 milhão entregue em fevereiro de 2022 duplicou área do aeroporto. Espaço cresceu de 200 para 400 metros quadrados. Além disso, as instalações hidráulicas e elétricas do espaço passaram por ajustes à época.

Eduardo Bolsonaro (PL) participou de inauguração. Além do deputado federal, o governador do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) e outras autoridades compareceram à cerimônia.

Sem pista para frear

As informações iniciais mostram que a aeronave teria pousado no meio da pista, ficando sem "pista suficiente para frear", segundo Almeida. A FAB (Força Aérea Brasileira) disse que a dinâmica do acidente ainda será investigada.