Professora molha aluno que dormia durante aula no Tocantins; veja o vídeo

O que aconteceu

Vídeo de situação viralizou nas redes sociais. Na gravação, a professora pede a um aluno que tampe com um pano preto a orelha do estudante que dorme deitado no canto da sala, antes de derramar a água de um copo sobre a cabeça dele.

Jovem acordou assustado com a situação. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ouvir as risadas dos colegas de sala do estudante em meio à situação.

Colégio disse que "não compactua com qualquer conduta inapropriada". Entretanto, a nota divulgada pela escola em sua página no Instagram pontua que "é importante que em situações como esta sejam ouvidos todos os componentes da nossa instituição para uma melhor resolução do conflito".