Acidente no AM: Avião estava regular e não excedeu lotação, diz secretário

Aqui na região amazônica, é muito complexo de se voar. Os pilotos que operam aqui sabem dessa dificuldade, porque as condições climáticas mudam de uma hora para outra. As empresas que operam aqui são muito fiscalizadas.

Vítimas do acidente

- Fabio Campos de Assis (GO)

- Gilcresio Salvador de Medeiros (GO)

- Renato Souza de Assis (GO)

- Marcos de Castro Zica (GO)

- Roland Montenegro Costa (MA)

- Euri Paulo dos Santos (MG)

- Guilherme Boaventura Rabelo (MG)

- Heudes Freitas (MG)

- Witter Ferreira de Faria (MG)

- Fábio Ribeiro (PR)

- Hamilton Alves Reis (SP)

- Luiz Carlos Cavalcante Garcia (SP)

- Leandro Costa de Souza - (RR) - piloto

- Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior (CE) - copiloto

O acidente

O acidente teria ocorrido no momento em que o avião, que partiu de Manaus, se aproximava do pouso, no aeroporto de Barcelos. "Devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves retornaram para Manaus e o piloto do avião decidiu tentar o pouso", diz a nota da Defesa Civil.

A aeronave pertencia à Manaus Aerotáxi. A empresa estava regular e tinha permissão para atuar em táxi aéreo, segundo registro da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).