Mais procurado e chefão nas ruas: quem é Mijão, o foragido nº 1 do PCC

Em Mato Grosso do Sul, estado dominado pelo PCC, Mijão está condenado a oito anos e dois meses por tráfico de drogas. A sentença, publicada com exclusividade pelo colunista do UOL Josmar Jozino, é assinada pelo juiz Rodrigo Barbosa Sanches, da 1ª Vara Criminal de Ivinhema.

Apesar da condenação, Mijão não tem mandado por esse processo porque a Justiça lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. Nele, o MPF (Ministério Público Federal) o acusa de ser dono de 58 kg de cocaína apreendidos em Ivinhema, em 4 de novembro de 2022. Mijão, segundo a acusação, teria negociado a droga para levar para São Paulo.

De acusado a absolvido

Mijão está no rol de acusados do MPSP que viraram réus em decorrência da Operação Shark, deflagrada em setembro de 2023 e considerada a maior já realizada contra o PCC, em São Paulo. Foi nessa ação que a investigação descobriu a movimentação anual de R$ 1 bilhão pela organização criminosa.

Na acusação, o MPSP apontou que Mijão "atuava primordialmente no tráfico ilícito de drogas para a organização criminosa, tratando-se de um dos principais negociadores de cocaína com os fornecedores do PCC".

O MPSP diz que "identificou-se troca de mensagens" entre Mijão e responsáveis pelo setor financeiro do PCC tratando da "necessidade de pagamento do frete de um carregamento de cocaína para a cidade de São Paulo".