Ataque a facadas no PR: MP denuncia suspeito de matar jovens por 2 crimes

Os crimes foram cometidos "com emprego de meio cruel", já que o acusado atacou várias vezes as vítimas com golpes de faca, destacou o promotor público Vitor Hugo Nicastro Honesko.

A denúncia foi submetida à Justiça do Paraná e, se for aceita, Aaron Delesse Dantas se tornará réu.

O UOL não conseguiu localizar a defesa do denunciado. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso:

No dia 3 de setembro, Aaron invadiu a residência em que três jovens dormiam e passou a atacá-los com golpes de faca.

Na casa, estavam Júlia Beatriz Garbossi Silva, de 23 anos, o namorado dela, Daniel Takashi, de 22 anos, e uma amiga, que não teve a identidade divulgada pela polícia.