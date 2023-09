Suspeito de matar e carbonizar empresário em carro é preso em SP

O homem preso seria o líder da quadrilha que aplicou o golpe e matou o empresário, identificado como Eduardo Deccó, de 50 anos, segundo o Brasil Urgente (TV Bandeirantes). Enquanto o carro com a vítima morta era vigiado pelos comparsas, o suspeito foi flagrado comprando um galão de gasolina em um posto de combustíveis, que teria sido usado posteriormente para queimar o veículo com o corpo de Eduardo, informou a emissora.

A emissora ainda divulgou que, segundo a polícia, Eduardo teria sido morto porque reagiu ao saber que seria vítima de um sequestro e seria levado para um cativeiro. A vítima entrou em luta corporal com os criminosos e foi baleado no peito. De acordo com a polícia, o homem preso usava perfis falsos em aplicativos de namoro para marcar os falsos encontros. "Inclusive, o perfil que atraiu a vítima está no celular dele [do suspeito], como ele conversou e mostrou para a gente", disse Ronald Quene, delegado responsável pelo caso.

Os outros dois suspeitos, já identificados, seguem foragidos.

As investigações do caso prosseguem pelo 4º Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).

Entenda o caso:

Eduardo foi encontrado carbonizado com marca de tiro, amordaçada e com as mãos amarradas na parte traseira do automóvel. O corpo do homem foi encontrado na noite do dia 19, após a Polícia Militar ser acionada pelo Corpo de Bombeiros para ocorrência de encontro de cadáver em veículo incendiado.