Confundiu traje esportivo com esporte fino? Filha explica look no casório

Uma camiseta preta da Adidas, calças com listras brancas e um tênis para finalizar. Esse foi o look de Ricardo Patero, 63, para um casamento. O traje bem descontraído viralizou nas redes sociais depois que a filha dele compartilhou um vídeo, dizendo que o pai confundiu a recomendação no convite de usar "esporte fino" com roupas esportivas.

A verdade é que ele —que é professor de educação física— apenas esqueceu de colocar roupas sociais na mala, explicou depois a filha Luísa Neiva, 25, ao UOL.

Luísa, advogada, e a família moram em Santos (SP) e viajaram a Jaboticabal, no interior do estado, para o casamento da filha de uma das melhores amigas de Giselda, 59, a mãe de Luísa. O trajeto, de 420 km e mais de 5 horas de duração, ocorreu em 16 de setembro, mesmo dia do evento.