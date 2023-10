Linhas privatizadas não prejudicam trabalhador, diz Nunes sobre greve

A prefeitura da capital suspendeu o rodízio de veículos em São Paulo por causa da paralisação. Por isso, veículos de placas de final 3 e 4 poderão circular por todo o dia na capital.

Segundo o sindicato dos funcionários da Sabesp, não haverá interrupção no fornecimento de água durante a paralisação.

Governo fala em greve 'ilegal e abusiva'

Em nota divulgada à imprensa no início da noite da segunda-feira (2), o governo de São Paulo disse que a atitude do sindicato "torna refém a população que precisa do transporte público".

A gestão estadual afirmou ser "absolutamente injustificável que um instrumento constitucional de defesa dos trabalhadores seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos à atual gestão".

O governo citou que a greve foi convocada para que os sindicatos atuem "de forma totalmente irresponsável e antidemocrática, se opondo a uma pauta de governo que foi defendida e legitimamente respaldada nas urnas". A gestão ainda argumentou que está agindo de modo transparente e respeitando a legalidade na condução das propostas de parceria, concessão e desestatização.