Greve: Tarcísio diz que vai pedir à Justiça aumento de multa a sindicatos

Linhas da CPTM privatizadas têm falhas constantes

As linhas 8-diamante e 9-esmeralda, administradas pela ViaMobilidade, registram falhas constantes, como descarrilamentos, velocidade reduzida, atrasos e trens andando com portas abertas. A concessionária já chegou a assinar um termo de conduta com pagamento de multa pelas falhas.

As linhas privatizadas têm três vezes mais falhas do que as administradas pela CPTM, mostrou reportagem do UOL. De janeiro a abril, as linhas concedidas 8 e 9 apresentaram 16 falhas de operação. Nas linhas 7, 10, 11, 12 e 13, da CPTM, foram registrados cinco problemas.

A presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, disse que o governador ataca o direito de greve do trabalhador e "mente em favor de um objetivo político" ao falar das paralisações da categoria.