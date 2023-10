'Estavam para matar ou morrer', diz deputada Lucinha após sequestro no Rio

Lucinha contou que os quatro criminosos estavam armados com fuzis e encapuzados. Segundo ela, eles não quiserem sair levando apenas o carro.

Os criminosos tentaram levar o segurança da deputada com eles, mas Lucinha se identificou como parlamentar e disse que iria no lugar dele: "Quem vai sou eu. Ele tem três moleques em casa para criar. Sou deputada, eu que vou. Vou dirigir para vocês, não tem problema não. Só me dizer onde vocês querem, que eu levo", contou.

"Eles deram a ordem do pessoal ficar trancado no quarto, dentro da casa, e não falar nada para ninguém. Eu desci a Serra do Rio da Prata só Deus sabe como. [...] Não parei em nenhum sinal, cortei todos os carros que tinham no caminho, avancei todos os tipos de radar, e torcendo para não encontrar a polícia porque os caras estavam para matar ou morrer. Eles estavam a não sei quantos dias no meio da mata", continuou a deputada.

A parlamentar também contou que um dos criminosos apontava uma pistola para sua cabeça, e dizia: "só acelera". Segundo a deputada, o grupo se surpreendeu ao pegar a identificação funcional e confirmar quem ela era.

Lucinha disse que o carro funcional, que é rastreado, foi bloqueado e parou de andar, momento no qual se preocupou com a própria vida: "quem é que ia me tirar de lá?".