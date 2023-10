'Maníaco do Parque' de Mato Grosso do Sul é preso novamente por estupros

Ele teria vitimado ao menos quatro vítimas recentemente, segundo a delegada Elaine Benicasa. A polícia passou a investigá-lo após uma denúncia de 22 de setembro deste ano.

O preso tem o apelido de "Maníaco do Parque" por atacar mulheres em parques da capital de Mato Grosso do Sul. Ele não tem qualquer relação com Francisco de Assis Pereira, também conhecido como "Maníaco do Parque" e que está detido na Penitenciária de Iaras, interior de São Paulo.

O homem deixou a prisão há dois anos, e passou a cumprir a pena em liberdade em 2021. O "Maníaco do Parque" havia ficado 14 anos em regime fechado.

José Carlos foi condenado a 34 anos de prisão em 2007 por atacar ao menos 10 mulheres no Parque das Nações Indígenas, na capital.

O UOL não conseguiu identificar a defesa de José Carlos. O espaço fica aberto para manifestações.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos.