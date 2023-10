Jovem é morta com tiros na cabeça e nas costas no PR; ex-marido é preso

Depois, Rubens teria realizado os disparos contra a ex-esposa. A vítima foi encontrada já morta na área externa da residência onde morava.

"Apuramos que o suspeito teria invadido a residência, disparado contra ela atingindo a cabeça e as costas da vítima. Após o crime, ele fugiu do local e foi até outra rua, em sequência manteve as outras pessoas reféns até a chegada dos policiais", afirma a delegada da Polícia Civil Giovana Antonucci.

Na casa onde estavam os reféns havia um homem, um bebê e duas crianças. O local era na mesma região onde Lais foi morta.

Durante a ação, o refém partiu para cima do sequestrador (que estava armado), houve o disparo de um tiro, as crianças correram e a polícia conseguiu entrar no local para prender Rubens. Na negociação, o homem exigia um colete a prova de balas e advogado.

O suspeito confessou os crimes à polícia e afirmou que havia brigado com a ex-esposa quatro dias antes do crime, de acordo com a delegada, em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo. O homem ainda teria dito que as motivações do crime seriam outra suposta paternidade do filho dele e uma casa em nome da vítima.

Os reféns foram levados ao hospital para avaliação médica e o suspeito, que também foi atendido, foi preso em flagrante pelo crime. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Científica.