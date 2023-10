Unicamp afasta professor por briga com aluno; processo pode gerar demissão

"Todas as partes foram ouvidas e o professor foi qualificado pela autoridade policial como vítima", diz a nota da secretaria.

Em nota, a SSP disse que o professor foi impedido de dar aula e derrubado no chão. Ele teria, então, usado a faca e o spray de pimenta para se defender.

O caso

Participantes do DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unicamp denunciaram professor da instituição por tentar agredir aluno com uma faca ontem.

Ao tentar um diálogo com um professor sobre a paralisação, um professor pegou no meu braço, me jogou no chão e levantou uma faca para mim, vindo para cima. Graças à correria dos estudantes, a gente conseguiu correr disso. Mas um professor tentou esfaquear um estudante.

Gustavo Bispo, um dos diretores do DCE, em vídeo

O DCE diz que foi o professor que agrediu primeiro. "O professor, munido de faca e spray de pimenta, agarrou o braço de um dos alunos que fazia parte das manifestações, jogou-o ao chão, e tentou dar-lhe golpes de faca", afirmou.