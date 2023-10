Unicamp: Professor acusado de ameaçar aluno com faca é vítima, diz polícia

"Todas as partes foram ouvidas e o professor foi qualificado pela autoridade policial como vítima", diz a nota da secretaria.

Participantes do DCE (Diretório Central dos Estudantes) da Unicamp denunciaram professor da instituição por tentar agredir aluno com uma faca ontem.

Ao tentar um diálogo com um professor sobre a paralisação, um professor pegou no meu braço, me jogou no chão e levantou uma faca para mim, vindo para cima. Graças à correria dos estudantes, a gente conseguiu correr disso. Mas um professor tentou esfaquear um estudante.

Gustavo Bispo, um dos diretores do DCE, em vídeo

Docente teria levado duas facas e spray de pimenta para o campus da universidade em Campinas (100 km de São Paulo), disseram os estudantes.

Em nota, a SSP disse que o professor foi impedido de dar aula e derrubado no chão. Ele teria, então, usado a faca e o spray de pimenta para se defender.

O DCE contesta a versão. Nas redes sociais, a entidade diz que foi o professor que agrediu primeiro. "O professor, munido de faca e spray de pimenta, agarrou o braço de um dos alunos que fazia parte das manifestações, jogou-o ao chão, e tentou dar-lhe golpes de faca", afirmou. "O aluno, em defesa de sua integridade física, conseguiu lançar o professor ao solo, que depois foi rendido e desarmado por agentes de segurança interna do campus."