Chuva mata duas pessoas em SC e faz Blumenau suspender Oktoberfest

Nestes níveis, milhares de residências, comércios, indústrias e prestadores de serviço são atingidos pela inundação, os quais se somam aos atingidos por eventos pontuais de deslizamentos" Mário Hildebrandt, em decreto

Edição do Oktoberfest na cidade foi suspensa neste fim de semana. Organizadores informaram que evento retoma as atividades na quarta-feira (11), se as condições climáticas melhorarem. O encerramento da festa foi transferido do próximo dia 22 para o dia 29 de outubro. As escolas municipais não terão aulas na amanhã (9) devido ao estado de emergência.

Esperamos mais uma vez superar este grande desafio e entregar uma grande Oktoberfest a todos" Marcelo Greuel, secretário de turismo de Blumenau, no Instagram

Nível do rio chegou a 9,5 metros durante a madrugada de hoje (8). Marca foi alcançada às 3h, de acordo com a Defesa Civil de Blumenau. O órgão informa que todas as cinco regiões da cidade se encontram em estado de atenção em relação às chuvas. Além disso, três delas estão em alerta para deslizamentos.

Defesa civil poderá convocar voluntários

Decreto de situação de emergência prevê que danos sejam relacionados por Defesa Civil Municipal. Além disso, autoriza "a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre" e que as autoridades possam "penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas".