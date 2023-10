Autista é vítima de maus-tratos e obrigado a dormir com corpo da mãe em GO

Um homem de 32 anos foi preso ontem (10), após manter o irmão, de 30, que tem autismo severo, em cativeiro em uma casa em ruínas e sem higiene, e submetê-lo a maus-tratos, como se alimentar de fezes e dormir ao lado da mãe morta, em Goiânia (GO).

O que se sabe:

A Polícia Civil de Goiás, por meio da DEAPD (Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa com Deficiência de Goiânia), prendeu o suspeito em um imóvel no Residencial Veredas dos Buritis, em Goiânia, durante operação realizada ontem (10).