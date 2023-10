Mãe descobre que filha foi morta após telefonema em SP: 'Acabei de matar'

As ameaças teriam aumentado após o ex-companheiro perceber que a jovem não queria mais reatar o relacionamento.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem.

Você sempre foi uma amiga carinhosa, falava sempre que me amava, sempre me colocava no topo com palavras doces e sinceras. Você é uma grande amiga, e está sendo uma grande perda, eu sinto sua falta e vou sentir para o resto da minha vida. Obrigada pela sua amizade, obrigada por tudo.

Rebeca Torres, amiga de Tallyta

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.