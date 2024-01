MP pede a Supremo que RJ seja punido por descumprir decisão sobre operações

O MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) pediu que o STF puna o estado do Rio de Janeiro por não cumprir as regras para operações policiais em favelas.

O que aconteceu

Indícios de descumprimento. Em petição enviada em 27 de dezembro, Luciano Mattos, procurador-geral de Justiça do Rio, afirmou que há "indícios de descumprimento das determinações" de decisões do STF na ADPF 635.