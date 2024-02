Escola de samba criada para 'ganhar voto' sobe ao especial sob Milton Leite

Samba e política

Com o lema "Não tem Segredo, Tem Trabalho", Silvão é figura carimbada em eventos ao lado do seu mentor. Nas redes sociais, ele divulga obras, ações sociais e encontros que promove. Algumas publicações da Terceiro Milênio no Instagram trazem também logomarcas com o nome "Silvão Leite" e da Família Leite.

Silvão não confirma a candidatura a vereador. Segundo ele, a possibilidade depende do aval do mentor. O que se comenta é que ele e Silvio Ricardo Pereira dos Santos, o Silvinho — chefe de gabinete na subprefeitura do M'Boi Mirim — seriam potenciais sucessores de Milton Leite na Câmara.

Milton Leite diz que 2024 será seu "último ano como vereador". Na reunião da última terça (6), Leite afirmou que é "um soldado do União Brasil para outros projetos políticos". Ele é um dos políticos apontados como eventuais vices na chapa de Ricardo Nunes (MDB) para as eleições deste ano.

Campeã do Grupo de Acesso

A Estrela do Terceiro Milênio apresentou o samba-enredo "Vovó Cici conta e o Grajaú canta: O Mito da Criação". No desfile, contou a mitologia iorubá da criação do mundo a partir da visão de Vovó Cici.