'Amigo de infância falsificou meu documento e fui preso injustamente'

O contato que tive com ele foi assim que cheguei em Brasília, por telefone. Conversamos como amigos normais, colegas mesmo. Ele me pediu dinheiro emprestado e seguimos nossas vidas. Quando fiquei sabendo dos crimes, depois de muito tempo, e também da morte dele, fiquei mal, chorei, porque era um colega de infância, né?

Bastos não sabe, até hoje, como Oliveira conseguiu os seus dados. Mas, suspeita de que o homem tenha adquirido o seu número de CPF pelo telefone celular, além de saber o seu nome completo.

Foi um choque realmente. Depois de dois dias, meu advogado e os policiais contaram o que tinha acontecido. Foi uma mistura de alívio e revolta também, por ter sido preso injustamente.

Liberdade

Diante da possibilidade de transferência de Bastos para o estado do Pará e após análise do processo, a Polícia Civil verificou que os dados da vítima estavam registrados com uma foto diferente da sua. Além disso, havia outro processo com a mesma foto, que pertencia ao verdadeiro criminoso.