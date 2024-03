Portão do Inferno: 'Despenquei com meu caminhão de precipício de 75 metros'

Ao chegar em um trecho da estrada, onde a curva é muito acentuada, bem no local conhecido como Portão do Inferno, o motorista perdeu o freio do veículo. Ele tentou jogar o caminhão em direção ao paredão rochoso, no acostamento, mas a manobra não funcionou.

O caminhão seguiu sem controle até a extremidade da curva, atravessando o guarda-corpo e caindo precipício abaixo.

Eu me lembro de ter pisado várias vezes no freio e me lembro também de tentar bater o caminhão contra o barranco, no acostamento, para frear. Mas não deu certo. O caminhão continuou seguindo até que rodou na pista [e caiu do precipício]. Eu não senti nada. Depois de um tempo, escutei uma voz gritando: 'Será que tem alguém vivo?'. Daí eu gritei: 'Eu estou vivo'. E a voz respondeu: 'Não dorme, não, que vão te tirar daí'.

Daniel Francisco Sales, motorista

Um tempo depois, Daniel ouviu viu agentes dos bombeiros se aproximando. Eles desceram pela encosta fazendo rapel.

Ele conta que em momento algum pensava estar na cabine, que foi esmagada durante a queda do veículo. O tempo todo a sensação que ele tinha, mesmo estando consciente, é de que estava deitado do lado de fora, sobre a mata.