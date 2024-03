Como criminosos agiram para despistar polícia em execução de advogado no RJ

A morte do advogado Rodrigo Crespo, no centro do Rio, foi marcada por uma ação articulada por ao menos três criminosos presos nesta terça-feira (5) pela DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Segundo as investigações, o cabo da PM Leandro Machado da Silva, Cezar Daniel Mondêgo de Souza e Eduardo Sobreira Moraes são suspeitos do assassinato, clonaram placas de carro, usaram veículos similares e monitoraram a vítima.

A investigação conta com a participação de três delegados e mais 50 policiais. O crime aconteceu no dia 26 de fevereiro, às 17h27, na rua Marechal Câmara, no Centro do Rio, quando Rodrigo voltava para seu escritório e foi alvejado por 21 disparos de pistola, à queima-roupa. O local do crime fica na mesma calçada da OAB, Defensoria Pública e Ministério Público.

Como os criminosos agiram, segundo a Polícia Civil

Carros semelhantes. Foram usados dois veículos Gol, modelos brancos, similares. Um deles ficou responsável por fazer a execução do advogado. Já o segundo carro monitorou a vítima por vários dias antes de sua morte e no dia da execução. Os criminosos seguiam a vítima do momento em que saía de casa até o momento em que chegava no trabalho e ficavam aguardando até a chegada deste segundo veículo.