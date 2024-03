Ato de mulheres em SP pede legalização do aborto e cessar-fogo em Gaza

Manifestação do Dia da Mulher pede legalização do aborto Imagem: Ana Luiza Cardoso - 8.mar.2024/ UOL

Gleisi Hoffmann foi uma das participantes que discursaram. Em um dos carros de som, a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann discursou contra a anistia aos que "atentaram contra a democracia no 8 de janeiro" e pediu o fim de "massacres na faixa de Gaza".

Confusão. Durante o percurso, que levou cerca de duas horas, houve confusão entre pessoas com camisas e bandeiras do Partido da Causa Operária (PCO), além de manifestantes com bandeiras do grupo extremista Hamas. Em um momento, um dos trios chegou a ser barrado por um bandeirão do partido e, após confusão, policiais retiraram a bandeira do caminho. Na rua Augusta, novamente houve bate-boca. Manifestantes chegaram a se agredir e foram apartados pela polícia. A manifestação terminou na praça Roosevelt.

Nós queremos que aqueles que atentaram contra a democracia no 8 de janeiro respondam pelos seus crimes, aqui é sem anistia. Estamos na luta para que a democracia viva. Queremos prestar solidariedade ao povo palestino. As mulheres são da paz, chega de guerras, chega de massacres na faixa de Gaza

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e deputada federal

Pautas feministas

A administradora sindical Fátima Sandalhel disse que a manifestação deste ano também é pelo fim da violência contra mulheres cis e trans e a população negra e pela punição de golpistas. "São 60 anos do golpe militar e estamos também discutindo a questão do fascismo, que entendemos como crescente no país. Estamos na rua contra o fascismo, pela punição dos golpistas do 8 de janeiro".