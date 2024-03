'Disse que estava falido': fã faz Pix de R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr.

Sou fã do Fábio Jr. desde que eu tinha 17 anos. Ele canta com a alma, além de ser muito carinhoso com os fãs. Fiquei muito surpresa quando recebi a mensagem no meu Facebook. Acreditei no contato porque ele disse que sempre escolhia alguém para trocar mensagens, retribuir o carinho. Achei que estava vivendo um sonho.

A diarista, que é moradora de São Paulo, e o suposto cantor trocaram números e passaram a ter conversas íntimas. Em uma delas, o golpista mandou uma foto do Fábio Jr. com um cachorro, e disse que estaria se divorciando e que precisava de dinheiro para contratar um advogado. O "artista" também teria prometido que ficaria com a vítima após a separação.

Ele disse que estava triste, depressivo e até pensando em suicídio. Eu até o aconselhei a fazer um bazar beneficente e vender algumas roupas dele para arrecadar o dinheiro. Mas ele disse que tinha vergonha e que os fãs não poderiam saber que ele estava falido.

Mensagens do golpista Imagem: Arquivo Pessoal

