É religião? Como entra? Maçonaria cultiva segredos e influência política

Ajuda a membros da organização. Segundo a BBC, uma das características é de que os integrantes costumam atribuir aos maçons a ideia de "que eles se valem de suas posições sociais e profissionais para favorecer outros membros e a própria organização". Os maçons, porém, afirmam que isso é um "mito", diz o texto.

Políticos, médicos e profissionais de todas as áreas ingressam na associação por meio de convites de outros membros mais antigos. Passam por entrevistas, análise de histórico e rituais, que não costumam ser detalhados e são restritos aos integrantes.

Como a religião vê a maçonaria?

Em 1738, o papa Clemente 12º proibiu católicos de se tornarem membros de lojas maçônicas. Anos depois, em documento escrito pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornaria o Papa Bento 16, a Igreja Católica afirma que "os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão". Apesar disso, católicos maçons não mais são punidos com a excomunhão.

Já com os evangélicos, a história é um pouco diferente. Segundo Gerson Leite de Moraes, doutor em Ciências da Religião pela PUC-SP e professor do Mackenzie, protestantes e a maçonaria já foram muito próximos no Brasil. "Quando os primeiros protestantes chegaram ao Brasil, foram acolhidos pelos maçons porque a maçonaria os via como um grupo civilizatório, que poderia colaborar com o processo emancipador e de aprimoramento cultural, de ordem e de progresso", afirmou.

Como muitos protestantes e pastores eram membros de lojas, isso foi gerando um problema. Uma das causas do racha na Igreja Presbiteriana do Brasil que fez surgir a Igreja Presbiteriana Independente foi a maçonaria. Segundo Moraes, ao longo do século 20, os grupos evangélicos brasileiros incorporaram as críticas católicas. Com isso, associou-se a maçonaria ao satanismo, por exemplo.