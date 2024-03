'A vida dele dependia disso': a saga para salvar envenenado por lagartas

Assim que chegou, no fim da tarde, foi logo chamada por uma enfermeira. Uma urgência. Uma médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto estava ao telefone —e pedia ajuda ao HVB para tratar um paciente.

O rapaz já estava no interior, a caminho de casa, quando começou a passar muito mal. Era semana do Natal. Não teria como acionar Ministério da Saúde, autoridades. Foi quando a médica me disse que conseguiria providenciar com uma companhia aérea um espaço para o envio do soro no voo naquela noite. Eu não pensei duas vezes.

Fan Hui Wen, médica e pesquisadora

Fan providenciou ampolas do soro antilonômico, para tratar a intoxicação. A substância tinha sido desenvolvida desde 1996 no Butantan —e o Brasil até hoje é o único no mundo a produzir o soro.

A médica chamou o motorista do hospital e seguiu, com o sobrinho dormindo na ambulância, para o aeroporto de Congonhas.

O voo partiria às 22 horas e já eram 19h30 quando ela entrou com o soro no veículo.