TCU vê falhas após Exército pôr acionista da Taurus para controlar munições

Em nota enviada ao UOL, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que, após as recomendações do TCU, a Força "vem adotando todas as medidas cabíveis para aperfeiçoar os processos de autorização e fiscalização dos CACs".

"Cabe ressaltar que, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, como perda de idoneidade ou falecimento, do CAC são adotadas, imediatamente, as providências necessárias, inclusive com a possível suspensão de Certificado de Registro (CR)", diz a nota.

O Exército afirmou ainda que os dados necessários para a concessão do Certificado de Registro são de responsabilidade do solicitante, "o que pode gerar inconsistências com relação aos bancos de dados disponíveis relativos ao logradouro onde reside o interessado e o local onde se dá entrada no processo".

"Essa restrição dificulta a acuracidade do trabalho realizado pelo serviço de fiscalização de produtos controlados na concessão de CRs", alega a Força.

O Exército não respondeu, porém, se pretende adotar alguma providência para modificar a gestão do controle de venda de munição nem qual a vigência do contrato com a CBC.

A CBC foi procurada e não comentou até a última atualização desta reportagem. Caso a empresa se manifeste, seu posicionamento será incluído.