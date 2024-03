Apagão atinge lojas na 25 de Março neste sábado: 'Prejuízo tremendo'

Entre os locais afetados, Urias cita rua Carlos de Souza Nazaré e a ladeira Porto Geral, além da rua 25 de Março. "A Enel informou que houve um problema na rede primária que fica na rua Florêncio de Abreu, o que afetou o restante do circuito", explica.

Os comerciantes já estavam há meses com problema com as tomadas de tensão de 220 V, segundo a diretora-executiva. "Mas, hoje, além da voltagem de 220 V, que é praticamente a rede de funcionamento das lojas, também estamos com problema na tensão da tomada de 110 V", disse.

A Enel diz que atuou nos locais afetados para identificar a causa do problema. A rede elétrica na região é subterrânea. "A companhia disponibilizou e conectou seis geradores para atender os clientes afetados, enquanto as equipes trabalham para identificar a causa e restabelecer o fornecimento de energia no local. Em função da complexidade do trabalho, a distribuidora seguirá com as equipes trabalhando ao longo da noite e madrugada para normalizar o serviço", afirma a Enel em nota.

Até as 20h39, alguns endereços ainda estavam sem energia. Segundo a Enel, os locais são a Ladeira Porto Geral, Rua Boa Vista, Rua Abdo Schahin, Rua Cavalheiro Basilio, Rua Carlos de Souza Nazareth, Rua Florêncio de Abreu, Rua 25 de Março, Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, Rua Fernão Sales, Rua Hercules Florence, Rua São Nicolau, na região do Terminal de Ônibus Parque Dom Pedro.

O UOL entrou em contato com a prefeitura de São Paulo, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço está aberto.