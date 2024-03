Chiquinho Brazão: Quem é deputado citado em delação no caso Marielle

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), que teria sido citado pelo ex-PM Ronnie Lessa em delação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, faz parte de uma família com reduto político em uma área dominada pela milícia no Rio de Janeiro.

Quem é ele

Chiquinho Brazão, 62, é irmão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e de Pedro Brazão, deputado estadual do Rio de Janeiro. A citação de Chiquinho na delação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo Estadão.

Deputado cita convívio "amistoso e cordial" com Marielle para negar envolvimento no crime. "O convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças. [Tínhamos] os mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes da zona oeste do Rio de Janeiro", disse Chiquinho Brazão, por meio de nota.