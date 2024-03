Menino de 11 anos morre depois de tocar fio energizado em Viamão (RS)

Hoje eu recebi a notícia mais triste da minha gestão A morte, por omissão, de um menino de 11 anos de forma cruel: eletrocutado,

Nilton Magalhães, prefeito de Viamão

Confira a íntegra da nota da CEEE Equatorial:

A CEEE Equatorial informa que tomou conhecimento de um acidente fatal com um menino de 12 anos, que ocorreu na tarde de ontem (22/03), envolvendo a rede elétrica no bairro São Lucas, em Viamão. A Distribuidora lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima.

A empresa enviou uma equipe ao local para avaliar a ocorrência e está contribuindo com as investigações para identificar as causas do acidente. Ressalta que irá acompanhar e prestar todo apoio necessário às investigações perante o órgão competente e esclarece que prestará todo o suporte necessário à família.