Mulher é presa tentando usar gata para levar celulares até prisão em SE

Atividade suspeita com animal já havia sido monitorada. Um vídeo anterior à prisão, divulgado pela Secretaria de Estado da Justiça de Sergipe, mostra a movimentação da gata no local. Ela aparece vestindo uma roupinha, mas os objetos presos a ela caem no caminho até a prisão.

Mulher responderá por maus-tratos de animais domésticos. Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Tobias Barreto. A identidade da suspeita não foi divulgada.