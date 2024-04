'Que pague pelo erro', diz irmã de motorista morto após colisão com Porsche

A irmã do motorista de aplicativo que morreu após um Porsche avaliado em R$ 1 milhão bater no Sandero que ele conduzia, disse esperar que o responsável pague pelo erro e que a justiça seja feita.

O que aconteceu

Ana Maria disse que o irmão estava trabalhando na madrugada do domingo (31) de Páscoa para "dar o melhor para a família". A mulher acredita que o trabalhador, identificado como Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, já estava retornando para casa quando o acidente ocorreu na avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. As declarações foram concedidas ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Irmã implora por Justiça e espera que condutor do Porsche "pague pelo erro". Ana afirmou que não é fácil acreditar que o irmão, definido por ela como "trabalhador, honesto e sempre batalhador", morreu desta forma.