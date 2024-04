Motorista de Porsche deixa delegacia de BMW após prestar depoimento em SP

Fernando, de 24 anos, se apresentou à polícia na tarde desta segunda-feira (1º), 38 horas após ter fugido do local do acidente. "Ele falou só o básico para não se culpar", afirmou o delegado, acrescentando que Fernando estava frio e tranquilo durante o depoimento.

Fernando Sastre de Andrade Filho ao chegar na delegacia Imagem: Reprodução/TV Globo

O condutor do Porsche foi indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Ele também deve responder por fuga do local do acidente e lesão corporal, este último em razão dos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava com Fernando no Porsche. Inicialmente, o caso havia sido registrado como homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

A defesa de Fernando afirmou no domingo (31) que ele estava "em estado de choque". Hoje, a advogada Carine Garcia informou que iria se inteirar do caso para se manifestar.

Motorista negou ter consumido bebida alcoólica

Delegado diz que Fernando não confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Em entrevista à imprensa, Alves falou que Fernando, em depoimento, declarou que dirigia o Porsche, bateu na traseira do Sandero e estava "em velocidade incompatível" com a avenida Salim Farah Maluf. O limite de velocidade na via é de 50 km/h.