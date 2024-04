Justiça de MS volta atrás, e Ronnie Lessa continuará preso em Campo Grande

A Justiça do Rio de Janeiro esclareceu que a permanência de Lessa em Campo Grande foi solicitada no dia 19 de março. Em nota enviada ao UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que o pedido foi feito pelo juiz Gustavo Gomes Kalil, em exercício na 4ª Vara Criminal da Capital.

O juiz Gustavo Gomes Kalil solicitou a prorrogação da prisão em MS por até três anos. "Decorrido um ano da última decisão, verifico que os motivos permanecem hígidos para a manutenção do acusado, já pronunciado, em presídio federal de segurança máxima. (...) Encaminhe-se todo o procedimento com vista à obtenção da autorização de permanência. Oficie-se, de ordem, via e-mail e malote digital", diz trecho da decisão.

E-mail com a decisão foi enviado no dia 19 de março. No dia seguinte, segundo o TJRJ, foi expedido ofício à 5ª Vara Federal de Campo Grande comunicando da decisão.

Permanência de Lessa em Campo Grande foi renovada por mais um ano. A informação é da GloboNews.

O UOL não localizou a nova defesa de Ronnie Lessa. Os advogados que o atendiam deixaram a representação do ex-policial militar após acordo de delação. Advogados citaram "ideologia jurídica". Em nota, Bruno Castro e Fernando Santana afirmaram que "não atuam para delatores". Dupla defendia ex-PM em 12 processos.

Preso em Campo Grande desde 2020

Ronnie Lessa está preso em Campo Grande desde 2020. O ex-policial foi transferido para o Mato Grosso do Sul após ficar 1 ano e 8 meses no presídio de Porto Velho.