Defesa diz não haver provas de ligação entre ex-diretor de Mossoró e fuga

A defesa do ex-diretor do presídio de Mossoró, Humberto Gleydson Fontinele Alencar, afastado do cargo desde a fuga de dois detentos em 14 de fevereiro, afirmou que não há prova da ligação dele com o episódio. A dupla foi recapturada na quinta-feira (4), após uma busca que durou 50 dias. A exoneração de Fontinele foi publicada ontem (5) no Diário Oficial da União.

O que aconteceu

Defesa nega demissão. Em nota conjunta, os representantes legais de Fontinele esclarecem que o anúncio do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski sobre a exoneração se refere somente a uma mudança na direção da unidade, não a uma demissão.

Trajetória de ex-diretor "merece avaliação justa", dizem advogados. Eles se referem a Fontinele como "um servidor dedicado e altamente qualificado", com quase 20 anos de experiência no sistema penitenciário federal, "ocupando cargos de liderança e com o reconhecimento de instituições e autoridades".