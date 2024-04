Réu no Brasil, líder garimpeiro leva negócio à Guiana e mira eleição em RR

Participante de reunião nega que conversa tratou de garimpo

Os empresários que estiveram com o primeiro-ministro da Guiana não confirmam participação no negócio. Dois deles, porém, têm atuação na mineração. Um deles, Fabio Braga Leite, abriu uma empresa com Cataratas em 2021 para explorar ouro em Itaituba (PA). Outro, Andrey Dimitry Rocha, é dono de cinco empresas de mineração no Pará.

Procurado pela reportagem, Rocha não quis se manifestar. O empresário, baseado em Marabá (PA), é herdeiro de uma rede atacadista e também atua em ramos como a siderurgia e a agropecuária. Ele é o atual vice-presidente da AMF (Associação de Mineradores de Ferro do Brasil).

Fabio Braga Leite negou que esteja investindo no garimpo na Guiana. Dentista, ele é dono de uma rede com clínicas odontológicas em quatro estados e no Distrito Federal. Ao UOL ele afirmou que tratou com o primeiro-ministro sobre possíveis obras de infraestrutura em Georgetown, capital do país, mas que os planos "não foram adiante".

Não chegamos a conversar sobre mineração com o primeiro-ministro. Nós falamos sobre área de pecuária e sobre fazer asfalto e esgoto. A gente foi conhecer e ver se valia a pena, mas não teve andamento

Fábio Braga Leite, empresário