Senacon notifica Latam após passageiros esperarem 8h por voo

O secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, disse que o caso "não pode passar em branco". "Queremos respostas da empresa", afirmou.

A Senacon ressaltou a importância da informação clara e adequada nas relações de consumo. O órgão destacou que esse é direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Relembre o caso

O influenciador e jornalista Daniel Braune denunciou o caso nas redes sociais. Em um vídeo, ele afirmou não ter conseguido viajar para Madri mesmo após aguardar por horas pela decolagem dentro de aviões da Latam e na área de embarque do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Passageiros embarcaram no avião em Guarulhos às 22h (horário de Brasília), com previsão de decolagem às 23h do último sábado (6). Segundo o jornalista, à 1h de domingo (7) os passageiros tiveram que descer porque a aeronave precisava de reparo e foram para outro avião no aeroporto, onde ficaram até as 4h. Quase às 6h da manhã todos os clientes desceram novamente do avião e retornaram ao portão de embarque.