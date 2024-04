Vídeo mostra momento em que noiva cai em piscina antes de morrer em SP

Elisângela foi levada por uma equipe do Samu ao hospital. Ela morreu na unidade de saúde.

Caso foi registrado como morte acidental, informou a Polícia Civil. O caso é investigado pela 3ª DP de Limeira.

Casamento e aniversário da filha

Comemoração era pelo aniversário de uma das filhas de Elisângela, além do casamento, realizado horas antes. Nas redes sociais, a mulher postou uma foto em que está vestida de branco, ao lado do marido, no momento do casamento.

A mulher deixa o marido e cinco filhos. O velório e o sepultamento foram realizados na segunda-feira (15), no Monumental Bom Pastor e no Cemitério Saudade de Americana.