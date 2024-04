Professora cai do teto após piso ceder em escola particular em Vitória

O piso de uma sala de aula cedeu na noite de ontem em Vitória. Uma professora caiu para o andar inferior e foi hospitalizada.

O que aconteceu

Parte do teto do primeiro andar da escola caiu. A instituição disse que todos os alvarás e manutenções do local estão em dia, e que as aulas de hoje foram suspensas para inspeção.

Aulas já tinham acabado, e só a professora estava na sala. Caso aconteceu no Centro Educacional Primeiro Mundo, no bairro Santa Lúcia.